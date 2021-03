Arteaga sélectionné avec l'équipe A du Mexique: bonne affaire pour Genk e

Une bonne nouvelle pour le joueur, pour son entraîneur et pour son club.

Un an et demi après sa dernière sélection, Gerardo Arteaga va faire son retour en équipe nationale mexicaine: le latéral du Racing Genk a été appelé pour les deux prochaines rencontres du Mexique, qui affrontera le Pays de Galles et le Costa Rica fin mars.

Une bonne affaire pour le club limbourgeois. S'il n'avait pas été appelé avec les A, le Mexicain aurait disputé le tournoi de qualification olympique avec les U21 et aurait donc déjà dû abandonner son équipe la semaine prochaine, en pleine lutte pour les playoffs 1.

Ce ne sera pas le cas, mais Gerardo Arteaga peut toujours espérer participer aux Jeux Olympiques à Tokyo, l'été prochain: si El Tri parvient à se qualifier, il fera toujours partie des joueurs sélectionnables pour le tournoi olympique.