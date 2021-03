Clement Libertiaux et six autres Loups prolongent l'aventure avec la RAAL

Le club louviérois a entamé la préparation et annonce une première vague de prolongations.

Si plusieurs éléments, comme Kevin De Wolf et Willem Pierre-Charles notamment, ne resteront pas au Tivoli, la RAAL a annoncé de premières prolongations pour la saison prochaine lundi et mardi.

Arrivé en provenance de Mouscron il y a un peu plus d'un an, Clément Libertiaux sera de l'aventure en D2 ACFF la saison prochaine. Sa prolongation est accompagnée de celles de Jordan Henri, de Quentin Louagé, de Thomas Wildemeersch, de Louka Franco, de Gilles Denayer et de Thomas Vanhecke.

L'objectif de la RAAL, qui a vu la promotion lui échapper deux saisons de suite, pour la saison 2021-2022 est clair: enfin rejoindre la Nationale 1 et poursuivre l'ascension vers les hautes sphères du football belge dont rêve le club louviérois.