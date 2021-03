Officiel: Brendan Hines-Ike quitte Courtrai et rejoint Losada

Brendan Hines-Ike ne finira pas la saison en Pro League. Le défenseur central américain, actif au Stade des Eperons d'Or depuis deux ans, prend la direction de la MLS et rejoint le duo Hernan Losada-Nicolas Frutos à DC United, où il est prêté jusqu'à la fin de l'année.

Titulaire régulier lors ses deux premières saisons courtraisiennes, le défenseur américain, qui n'a encore jamais joué en MLS, avait perdu sa place dans le onze de base: il n'a joué que huit rencontres cette saison, en Pro League.

Take care of him, @dcunited! 🙏



🔴⚪️ #COYR