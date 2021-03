Charleroi face à la "meilleure équipe de Belgique": "Il faudra être là!"

Le Club de Bruges et ses dix victoires de rang en championnat: un sacré défi pour les Zèbres.

Karim Belhocine fait le point avant de croiser la route du leader, vendredi soir, au Stade du Pays de Charleroi. Un match que les Zèbres disputeront sans Kaveh Rezaei, qui ne peut pas jouer, sans Ryota Morioka, qui n'est pas encore prêt à reprendre et sans Lukasz Teodroczyk, positif au Covid-19.

Ça fait beaucoup d'absents avant de défier une équipe qui caracole en tête du championnat. Mais la détermination et l'envie sont à leur maximum dans les rangs carolos.

"Bruges ne lâche rien"

"On va jouer contre la meilleure équipe de Belgique, qui n'a plus que cette compétition et qui va tout donner. Mais nous aussi. C'est un match en retard qui peut nous permettre de gagner des places. Bruges a beaucoup de points d'avance, il faudra être là, il faudra être engagé", insiste Karim Belhocine pour RCSC TV.

Car le coach carolo le sait, même si c'est le Club de Bruges qui se présente au Mambourg, il y a une bonne opération à la clé: en cas de victoire, le Sporting de Charleroi reviendrait à hauteur de la huitième place de Zulte Waregem, à seulement trois points du top 4...