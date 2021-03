La Sociedad de Januzaj se prend les pieds dans le tapis

Un coup d'arrêt pour les Basques dans la course à l'Europe.

La Real Sociedad d'Adnan Januzaj (titulaire mais remplacé après 66 minutes de jeu) espérant l'emporter ce dimanche sur la pelouse de Grenade histoire de revenir à hauteur du FC Séville, actuellement quatrième du classement.

Malheureusement, les Basques sont tombés en déplacement à Grenade, qui a pourtant joué ce jeudi en Europa League. Il n'y a eu qu'un seul but dans cette rencontre, signé German Sanchez (52', 1-0) et il suffit au bonheur des locaux.

Au classement, La Real Sociedad reste à la cinquième place mais avec deux matches de plus que Séville et un de plus que le Betis, qui reste en embuscade, avec trois points de retard.