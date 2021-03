Lukaku et l'Inter émergent dans les dernières secondes, la Roma craque

L'Inter de Romelu Lukaku prend ses distances avec le Milan AC alors que la Roma perd des points importants dans la course à la Ligue des Champions.

L'Inter court après le titre de champion d'Italie, et le résultat de ce dimanche est un coup d'arrêt pour les hommes d'Antonio Conte. Sur la pelouse du Torino, les Interistes avaient pourtant ouvert le score via Lukaku sur penalty, son 25ème but de la saison (62', 0-1).

Mais quelques minutes plus tard, Antonio Sanabria égalise pour les locaux (70', 1-1). Mais dans les dernières minutes, Lautaro Martinez offre la victoire à l'Inter (86', 1-2).

De son côté, la Roma s'est inclinée à Parme, sur le score de 2-0, en encaissant un but par mi-temps. Le premier par Mihaila (9', 1-0), le second des oeuvres de Hernani sur penalty (56', 2-0). Au classement, la Roma reste à la cinquième place derrière l'Atalanta. Avec ces trois points, Parme en compte 19 et peut encore rêver du maintien en cette fin de saison.