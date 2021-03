Dante Vanzeir se tourne vers la D1A : "Notre groupe est déjà solide"

Tout juste champion de D1B avec l'Union Saint-Gilloise, Dante Vanzeir (à droite) croit en son équipe pour la saison prochaine.

Il fait partie des révélations de la saison en Proximus League. En 2020/2021, Dante Vanzeir a inscrit 19 buts et délivré 8 passes décisives en championnat. À 22 ans, il a grandement participé au titre de l'Union Saint-Gilloise, qui sera sacrée championne de D1B dans quelques semaines. Toutefois, son regard est déjà ailleurs.

Dans des propos relayés par le site officiel de l'Union, l'ancien joueur de Genk a affiché ses ambitions pour la saison prochaine, en D1A. "On veut y faire une belle saison et on en a les possibilités. Notre groupe est déjà solide, et moyennant quelques renforts, ça ira. Felice Mazzù connaît bien la D1A et sait construire une équipe comme personne !

Vainqueur du RWDM samedi soir (2-1), l'Union Saint-Gilloise est assurée de terminer la saison de Proximus League à la première place du classement. Aujourd'hui, les Apaches sont leaders de D1B avec 17 points d'avance sur leur dauphin, le RFC Seraing. À cinq journées de la fin, le titre ne peut plus leur échapper.