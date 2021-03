Le projet de D1B pas validé : Bruges NXT remplacé par Virton ?

Les discussions concernant un nouveau format de D1B avec 7, voire 8 équipes de jeunes se sont achevées sans consensus et la Pro League a été prise à son propre jeu : trop gourmands, les clubs ne devraient finalement voir aucune équipe U23 chez les pros.

Comme chaque année en Pro League ces derniers temps, bien malin qui peut prédire à quoi ressembleront nos compétitions la saison prochaine. Une chose est sûre, il n'y aura pas 7 ou 8 équipes U23 en D1B (soit une grosse majorité), comme les grands clubs ont essayé de l'imposer : cette idée délirante n'a pas réuni de consensus, alors que l'idée de n'intégrer que 4 équipes de jeunes était envisageable.

Une D1B à ... sept ?

Résultat : il n'y aura a priori ... pas, et Bruges NXT, comme prévu, quittera le monde professionnel.. "Selon le règlement, le Club NXT ne sera plus en D1B. Les différentes options discutées n'étaient pas compatibles et une majorité n'a pas pu être atteinte", déclarait hier Peter Croonen. Résultat : les Blauw & Zwart devraient être remplacés par ... l'Excelsior Virton, qui a obtenu sa victoire juridique. Si les Gaumais venaient à ne pas pouvoir composer d'équipe (rappelons que le club est à l'arrêt depuis un an et que les joueurs ont quasi-tous quitté le navire) ou subissaient un ultime revers, la D1B ... se ferait à 7 pour une saison.

"Ce serait en effet la conséquence. Certains veulent intégrer des U23, d'autres pas ... ça doit se faire en accord avec le règlement et la majorité", pointe Croonen, qui n'abandonne pas l'idée : "La saison de Bruges NXT prouve qu'avec du temps, leur intégration est possible. À terme, ils peuvent être compétitifs, plus que s'ils jouent uniquement face à des Espoirs". Problème : plusieurs clubs, dont La Gantoise, refusent l'idée de voir quelques clubs "privilégiés" placer leurs U23 en D1B tandis qu'eux, qui auraient à la base dû obtenir une place en Nationale 1, patientent en raison du Covid-19 ...