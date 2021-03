🎥 Ligue des champions : Le Real Madrid et Manchester City filent en quart de finale

Il y avait deux rencontres des huitièmes de finale retour de la C1 ce mardi soir.

Real Madrid-Atalanta 3-1

Thibaut Courtois était bien évidemment titulaire ce mardi soir. Le Real Madrid ouvrira le score peu après la demi-heure de jeu. Après un dégagement totalement raté de Marco Sportiello qui tombe dans les pieds de Luka Modric, ce dernier sert parfaitement Karim Benzema qui place une frappe du plat du pied droit imparable (34e), 1-0. La Casa Blanca doublera la mise à l'heure de jeu. Vinicius s'écroulera dans la surface après un contact avec Rafael Toloi. Après consultation du VAR, l'arbitre confirmera le penalty qui sera transformé par Sergio Ramos (60e), 2-0.

L'Atalanta réduira la score via un somptueux coup franc de Luis Muriel qui terminera dans la lucarne d'un Thibaut Courtois qui ne pouvait absolument rien faire (83e), 2-1. Juste après, Marco Asensio tuera la rencontre. Fraichement entrée en jeu, l'international espagnol sera très bien servi par Lucas Vasquez et ne se fera pas prier pour tromper Marco Sportiello d'une frappe du gauche à ras de terre (84e), 3-1. Le score ne bougera plus, le Real file en quart de finale.

Manchester City-Borussia 2-0

Kevin De Bruyne était présent dès le coup d’envoi et c'est lui qui ouvrira d'ailleurs le score. Le Diable Rouge profitera d’un excellent pressing de Riyad Mahrez pour récupérer un ballon à l’entrée de la surface, avant d’envoyer un missile du gauche dans le but de Sommer (13e), 1-0. Son premier but de la saison en Ligue des Champions.

De Bruyne has just scored a beauty ūüí£ pic.twitter.com/9gTlJTqqZn — ūüé§ (@mcfcmvd) March 16, 2021

Ilkay Gündogan fera directement le break quelques minutes plus tard en allant tromper Sommer d’une frappe croisée imparable (18e), 2-0. À la mi-temps, la messe était dite. Au retour des vestiaires, rien n’a changé.

Manchester City rejoint le PSG, Porto, le Borussia Dortmund, le Real Madrid et Liverpool en quart de finale.