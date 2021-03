Philippe Clement doit faire avec le Corona: "Même moi je récupère moins facilement"

Le Club de Bruges n'a plus que le championnat, et à entendre Clement ce n'est pas une mauvaise chose pour le Club.

Le Coronavirus a frappé fort à Bruges et cela s'en ressent, Philippe Clement ne s'en cache pas: "Je sens aussi que j'ai du mal à récupérer, et c'est aussi le cas pour les joueurs", a déclaré le T1 du Club en conférence de presse.

"Les joueurs qui ont été positifs s'en plaignent, personne n'est revenu à son top niveau. Il ne suffit pas de s'entraîner deux fois après un test négatif pour avoir récupéré. Il y a un travail à faire et cela prend plus de 2 semaines. Les joueurs qui ont été positifs ont perdu de l'explosivité et récupèrent moins facilement.

Du coup, la gestion de l'équipe est différente: "Pour nous, c'est important de répartir la charge de travail à toute l'équipe. Nous devons tenter d'avoir cela sous contrôle. C'est le travail de tout le staff. Les joueurs ont maintenant deux jours de congé pour récupérer avant de reprendre un travail physique".