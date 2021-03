CAN 2022(Q) : Cédric Yamberé de RWD et la Centrafrique pour la dernière bataille.

L'ivoirien François Zahoui, sélectionneur de la République Centrafricaine, pour aborder la dernière ligne droite des qualificatifs, a fait confiance à 31 joueurs dont le défenseur du RWDM, Cédric Yamberé.

La mission des Fauves de Bas-Oubangui est claire, engranger le maximum des points lors de leurs deux derniers matchs face au Burundi (3e ,4 points) le 26 mars à Bujumbura et contre la Mauritanie (2e, 5 points) le 30 mars à Bangui. Et aussi compter surtout sur les faux pas de ses adversaires pour esperer une possible qualification à leur première Coupe d'Afrique des Nations .

Dernière du groupe E (3 points), la République Centrafricaine n’a plus son destin en main, mais mathématiquement elle est encore en vie.