Guardiola remet l'église au milieu du village: "Ce a l'air facile comme ça..."

Manchester City a validé mardi soir son billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.

Après sa victoire 2-0 à l’aller, Manchester City a plié l’affaire en 20 minutes contre le Borussia Mönchengladbach (2-0) ce mardi en 8es de finale retour de la Ligue des Champions. Son équipe a passé une soirée tranquille, mais l’entraîneur des Skyblues, Pep Guardiola, tient à ce que la performance de ses hommes ne soit pas minimisée.

"Oui, parfois après coup, ça a l'air facile", a glissé le technicien catalan au micro de BT Sport. "C'était une bonne performance et 90 minutes maîtrisées dès le départ. Cette compétition est piégeuse et on a été sérieux. Après deux buts magnifiques, tout a été plus simple. Mais la façon dont on a joué a été une nouvelle fois vraiment, vraiment bonne. Tout le monde était bien placé, la balle circulait vite. Tout le monde était très concerné et on est ravis d'être au tour suivant."

Dans une forme du tonnerre avec 24 victoires sur les 25 derniers matchs toutes compétitions confondues, les Citizens s’attaquent maintenant à leur bête noire, les quarts de finale !