Joan Laporta prête serment et interpelle Messi : "Je ferai de mon mieux pour te convaincre !"

Joan Laporta a prêté serment ce mercredi soir en tant que président du FC Barcelone, et l'un de ses grands défis est clair : convaincre Lionel Messi à rester en Catalogne.

À l'occasion de la prestation de serment de Joan Laporta en tant que nouveau président du FC Barcelone, Lionel Messi, entre autres personnalités liées au club, était présent et le nouvel homme fort des Blaugrana n'a pas manqué de l'interpeller sur son avenir. "Nous allons essayer de convaincre Leo de rester au club. Désolé, Leo", lance Laporta.

"Je ferai de mon mieux pour le convaincre et il le sait. Il est le meilleur joueur de l'histoire. Je t'aime et Barcelone t'aime aussi, si ce stade était plein, tu ne voudrais pas partir", affirme le nouveau président du club. "Nous devons désormais faire les choses bien, et nous ferons ce que nous pouvons pour que vous soyez à nouveau fiers de Barcelone", a conclu Joan Laporta.