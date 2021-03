Le président du Cercle répond à Louwagie : "L'orgueil avant la chute"

Michel Louwagie s'est permis un taquet à quelques clubs de Pro League au moment de défendre le projet d'équipes U23 en D1B. Vincent Goemaere, président du Cercle de Bruges, n'a pas apprécié.

Comme l'ambiance doit être bonne aux assemblées générales de Pro League ! Michel Louwagie, directeur technique de La Gantoise, a tendu les esprits en lançant une pique à certains clubs pour défendre son projet de placer toutes les équipes U23 du G5 (+ Charleroi et l'Antwerp) en D1B. "Après tout, on aura bien les Espoirs de Monaco, Brighton et Leicester en D1A", avait-il lâché en référence au Cercle, à l'Union et à OHL.

Vincent Goemaere, président du Cercle de Bruges, s'est fendu d'une brève réponse : "L'orgueil précède la chute, mon cher Michel", lance-t-il sur Twitter.