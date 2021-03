CAN 2022(Q) : La liste du Ghana, avec un joueur de la Gantoise et un autre de OH Louvain



Photo: © photonews

Kamal Sowah de OH Louvain et Osman Bukari de la Gantoise iront défendre les couleurs du Ghana les lors des deux dernières journées des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022. Le sélectionneur des "Black Stars du Ghana", Charles Akonnor, a donc fait appel à 29 joueurs pour les rencontres face à l’Afrique du Sud (le 25 mars à Johannesburg) et Sao Tomé-et-Principe (le 29 mars à Accra). Premiers du groupe B (9 points), les Black Stars pourraient se qualifier dès la 5ème journée en cas de victoire sur les "Bafana Bafana", leur dauphin (9 points également). Le match contre Sao Tomé-et-Principe, ne servira qu’à fêter une 23eme qualification à la fête du football africain. 📌Black Stars squad for AFCON qualifiers against South Africa & São Tomé and Príncipe#BringBackTheLove pic.twitter.com/fwBWsY1Vhb — Ghana Football Association (@ghanafaofficial) March 18, 2021



Corrigeer



Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici! Envoie

Recevez les articles de votre équipe préférée par mail