Serie A : mauvaise opération pour Maxime Busi et Parme à domicile

La 28e journée de Serie A débutait avec une rencontre entre Parme et le Genoa.

L'avant-dernier de Serie A accueillait le Genoa, et était en quête de points en cette fin de saison.

Alors que les Belges Daan Dierckx et l'ancien Carolo Maxime Busi débutaient sur le banc, c'est Parme qui ouvrait le score grâce à Graziano Pellè (16e) en tout début de partie, bien servi par Kucka.

Après le repos, Gianluca Scamacca (50e) égalisait quatre minutes après sa montée au jeu. Mais l'ancien joueur de Sassuolo ou encore du PSV ne s'arrêtait pas en si bon chemin et achevait les Parmesans 20 minutes plus tard en inscrivant son second but (69e).

La montée au jeu de Busi (79e) en fin de match n'y changeait rien, Parme laissait filer des points précieux en pleine course contre la relégation. Mieux classé avant la rencontre, le Genoa peut désormais prendre le large et s'installe à la 13e place.