FA Cup : Kevin De Bruyne au repos contre Everton

Repos pour Kevin De Bruyne. Aujourd'hui, l'international belge n'a pas débuté le match entre Manchester City et Everton, en quarts de finale de la FA Cup (18h30). Le milieu de terrain des Citizens est remplaçant. Il a donc pris place sur le banc au coup d'envoi, à l'instar de plusieurs autres titulaires habituels.

Le club mancunien joue sur plusieurs tableaux cette saison. Entre la Premier League, la Ligue des Champions et les coupes nationales, il fait face à un calendrier chargé. Cette accumulation explique le turn-over opéré par Pep Guardiola, d'autant que les Sky Blues n'ont joué pas plus tard que mardi.

Your City line-up to take on the Toffees! 🙌



XI | Steffen, Walker, Dias, Laporte, Zinchenko, Fernandinho (C), Gundogan, Bernardo, Sterling, Foden, Jesus



SUBS | Ederson, Stones, Aguero, Rodrigo, De Bruyne, Torres, Mendy, Mahrez, Cancelo



⚽️ @HaysWorldwide

🔷 #ManCity pic.twitter.com/On0G403BiT