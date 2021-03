🎥 La Juventus surprise à domicile par Daam Foulon (titulaire) et une ancienne cible du Club de Bruges

Plusieurs rencontres comptant pour la 28e journée de Serie A, étaient au programme de l'aprÚs-midi.

Juventus - Benevento

Daam Foulon était titulaire pour le déplacement à la Juventus. Après une première période sans buts, Benevento faisait plus que tenir tête à la Juve et Adolfo Gaich (69e) ouvrait le score pour les visiteurs, profitant d'un ballon perdu par la défense. Le buteur argentin était un temps cité du côté du FC Bruges, et son but crucial offre trois points précieux au promu, dans la course contre la relégation. L'Inter pourrait profiter de ce faux pas de la Juve.

I didn't realize 22 year old đŸ‡ŠđŸ‡· striker Adolfo Gaich had been loaned out to Benevento. Just put Benevento up1-0 vs Juventus pic.twitter.com/GEAVdOVhZ0 — LFC Views (@Mobyhaque1) March 21, 2021

Udinese - Lazio

Un but aura suffit à la Lazio pour empocher la mise. Marušić (37e) avant la pause, était bien servi par Milinković-Savić et inscrivait le seul but de la rencontre. Les troupes de Simone Inzaghi restent au contact du top 6.

Sampdoria - Torino

Un but de Candreva (25e) permet à la Samp' d'écarter Torino et Mërgim Vojvoda (titulaire). Les joueurs de Claudio Ranieri s'éloignent ainsi un peu plus de la zone rouge, le Torino reste premier non-relégable.