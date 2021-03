Bonne nouvelle pour Nenad Jestrovic, de retour chez lui après son hospitalisation suite au Covid

L'ancien buteur d'Anderlecht Nenad Jestrovic a vécu les conséquences du coronavirus, devant être hospitalisé durant de longues semaines.

Jestro et sa famille ont en effet été touchés par le coronavirus et l'ancien attaquant d'Anderlecht, qui a dû faire face à des symptômes importants, a été hospitalisé pendant 25 jours et placé sous oxygène pendant deux semaines, nous apprenait La Dernière Heure. Nenad Jestrovic, 44 ans, a cependant pu quitter l'hôpital de Belgrade où il était aux soins et a regagné son domicile ce lundi.