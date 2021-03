Daam Foulon et Benevento ont créé la sensation : "Pas nerveux face à Ronaldo"

Daam Foulon et Benevento ont surpris la Juventus chez elle ce dimanche (0-1) et le Belge était sur le terrain.

Titulaire côté gauche, Daam Foulon (22 ans), qui compte déjà 22 matchs de Serie A cette saison avec Benevento, peinait à réaliser l'exploit de son équipe, qui se donnait là un énorme bol d'air inattendu dans la course au maintien. "Je suis quelqu'un qui lâche vraiment prise dans ce genre de moments, c'était la cerise sur mon gâteau d'anniversaire (ce mardi 23 mars, nda)", lance Foulon dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

Foulon n'est pas toujours dans le 11 à Bénévent mais se dit "satisfait" de sa première saison en Italie : "Être sur le banc fait partie du processus d'apprentissage", estime-t-il. "Je suis très content de mon match ce dimanche". Un match lors duquel il a notamment affronté Cristiano Ronaldo, contre lequel il a gagné des duels. "Si j'étais nerveux ? Pas vraiment, parce que si vous avez déjà affronté la Roma et Naples, vous savez que contre la Juventus, ce sera difficile aussi. Mais c'est un joueur avec lequel j'ai grandi et que j'admire vraiment. Ca rend cette victoire plus spéciale encore".