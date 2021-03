CAN(Q) : La Guinée valide son billet

Le syli National de la Guinée Conakry va bel et bien prendre part à la CAN 2022 au Cameroun. Une qualification acquise, ce mercredi, à l'issue de la 5e journée des qualifications.

Il fallait une victoire pour passer, et Didier Six et ses poulains l’ont fait. Un succès qui a mis du temps à se dessiner et il a fallu attendre la 75e minute. Sur une passe de Kaba Sory, Seydouba Soumah du Partizan Belgrade délivre tout un peuple. 1-0, la Guinée bat le Mali déjà qualifié et l’accompagne du coup, pour sa 13ème Coupe d’Afrique des Nations.