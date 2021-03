CAN 2022 (Q) : Gabon, Gambie, Egypte et Ghana qualifiés, la RDC éliminée

La 5e journée des éliminatoires de la CAN 2022 s'est poursuivie ce jeudi. A 17h, quatre rencontres ont été disputées avec les qualifications du Gabon, de la Gambie, de l'Egypte et du Ghana. La République Démocratique du Congo est éliminée.

Gabon 3 RDC 0 : Co-leader avec la Gambie (7 points) avant le coup d’envoi, les Gabonais savent qu’ils ont leur destin entre leurs mains et ils ont assuré 3-0 face aux Léopards de la RDC. Aaron Boupendza à la 44e, Denis Bouanga à la 72e et le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang parachève le travail à la 86e. Jackson Muleka et Merveille Bope du Standard, Jordan Botaka de Charleroi, Edo Kayembe d’Eupen ne verront la prochaine CAN qu'à la télévision.

The black panthers are ready for the #TotalAFCON! 👏



Gabon are heading to Cameroon for the biggest competition in Africa! 🇬🇦#TotalAFCONQ2021 | @fegafoot_gabon pic.twitter.com/Q707uy97FL — CAF (@CAF_Online) March 25, 2021

Gambie 1 Angola 0: L’Angola déjà éliminée a quand même tenu tête à la Gambie à domicile. C’est finalement à la 62e minute que les Scorpions inscrivent l’unique but de la partie. Une œuvre d’Assan Ceesay. Cette victoire qualifie la Gambie de Muhammed Badammossi (Courtrai) pour la première Coupe d’Afrique des Nations de son histoire.

Ook Muhammed Badamosi weet zich met @TheGambiaFF voor het allereerst in de geschiedenis van het land te plaatsen voor de Afrika Cup!



Congrats Bada! 🤩



🔴⚪️ #TotalAFCON pic.twitter.com/puWncdszAQ — KV Kortrijk (@kvkofficieel) March 25, 2021

The Scorpions are to sting in Cameroon! 🦂



Gambia will be officially participating in the next edition of the #TotalAFCON. 🇬🇲#TotalAFCONQ2021 | @TheGambiaFF pic.twitter.com/fvjFhIkNcR — CAF (@CAF_Online) March 25, 2021

Kenya 1 Egypte 1 : Les Egyptiens ont été contraints au partage des points par une équipe Kényane réduite à 10 à la 75e minute. Ce sont bien les Pharaons qui ont pris les devants des choses dès la 2e minute avec l’ouverture du score d’Afsha. Mais Abdallah Hassan va égaliser pour les Harambee stars à la 65e min. Une égalisation sans conséquence pour l’Egypte qui s’empare du second billet qualificatif du groupe G.

Afrique du Sud 1 Ghana 1 : Le Ghana marque en premier à la 49e minute par Mohammed Kudus, l’ancien d’Anderlecht Percy Tau a remis les pendules à l’heure deux minutes plus tard. Et plus rien ne sera marqué. Avec ce nul, le Ghana d’Osman Bukarai de la Gantoise et de kamal Sowah d’OHL est qualifié pour le rendez-vous de 2022 au Cameroun. Son adversaire, l’Afrique du Sud (10 points) doit aller chercher sa qualification au Soudan (9 points) lors de la dernière journée.