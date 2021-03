Wesley Moraes (ex-Club de Bruges) déjà sur le départ ?

Le Brésilien avait rejoint Aston Villa durant l'été 2019 en provenance du Club de Bruges pour un montant de 25 millions d'euros. Mais en raison d'une longue blessure, l'attaquant n'a fait que 22 apparitions et marqué 6 buts sous le maillot des Villans.

Wesley Moraes n'a pas joué pour Aston Villa pendant près d'un an et demi, mais l'attaquant brésilien a reçu de bonnes nouvelles il y a quelques semaines, il serait sur le chemin du retour. Toutefois, il semblerait qu'Aston Villa ne croit plus vraiment en lui.

Selon Football Insider, les Villans sont à la recherche d'un nouvel attaquant cet été et souhaitent également se débarrasser de l'ancien attaquant du Club de Bruges. Un prêt est également envisageable, afin que Wesley Moraes puisse relancer sa carrière.