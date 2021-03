Accusés de paris truqués, deux joueurs sont mis à pied en Russie

Les deux footballeurs auraient parié contre leur propre équipe à plusieurs reprises...

Le directeur sportif du FC Tambov, Pavel Khudyakov a fait savoir que Dmitry German et Alexander Erkin avaient été mis à pied par le club. La Fédération Russe de Football (RFU) soupçonne les deux joueurs d’avoir parié contre leur propre équipe à plusieurs reprises et de jouer "à un rythme anormal". La RFU a décidé d'ouvrir une enquête après deux matchs jugés suspects : deux défaites successives face à Krasnodar (4-0) et à Sotchi (5-0), les 14 et 19 mars derniers.

Cette procédure a par ailleurs été élargie à l’ensemble des clubs professionnels, précise la RFU, visant notamment de nombreux dirigeants accusés de corruption.

Pour rappel, le FC Tambov est actuellement la lanterne rouge du championnat russe.