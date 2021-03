Roberto Martinez s'exprime à propos de Vermaelen et Carrasco: "Leur sélection pour l'Euro n'est pas en danger"

Roberto Martinez est revenu ce vendredi sur les absences de Vermaelen et Carrasco, qui ne se rendront pas en République Tchèque ce samedi.

Thomas Vermaelen est retourné au Japon et ne disputera donc pas la rencontre de ce samedi: "Le projet, c'était de lui faire jouer les deux rencontres, deux fois 45 minutes", affirme Martinez. "Mais il ne récupère pas comme prévu après le match contre le Pays de Galles. C'était risqué de le conserver, surtout en rapport avec la quarantaine".

"Est-ce que c'est une déception? La vraie déception, ça a été de ne pas l'avoir avec nous pendant un an. Mais cela ne remet pas en question sa sélection pour l'Euro en juin prochain. En 45 minutes contre le Pays de Galles, j'ai vu ce que je voulais voir. Thomas a fait des efforts pour venir ici, il faut encore remercier Vissel Kobe".

Yannick Carrasco ne prendra pas non plus la direction de la République Tchèque. "Il s'est blessé à la cheville avec l'Atlético et le staff médical a estimé qu'il n'était pas encore prêt à 100%. Il restera en Belgique et pourrait jouer mardi."