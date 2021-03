Quel avenir pour Noa Lang? "Je ne sais pas si je vais rester à Bruges"

Le jeune ailier néerlandais n'a pas reçu sa chance à l'Ajax, il la saisit à Bruges et il en est comblé.

Noa Lang brille aujourd'hui en Belgique, mais il a avant ça vécu des moments plus difficiles du côté de l'Ajax, où il a patiemment attendu des occasions de s'illustrer qui ne se sont, à son goût, pas suffisamment présentées.

C'est donc pour ça qu'il a opté pour la Venise du Nord, et il n'a aucun regret. "Du banc de l'Ajax au terrain à Bruges, ce n'est certainement pas un pas en arrière", insiste-t-il dans un entretien accordé à Algemeen Degblad. "Je me retrouve dans un club fantastique, entouré de gens fantastiques: je suis heureux à Bruges et tourné vers l'avenir", ajoute-t-il.

"Je ne sais pas de quoi mon avenir sera fait"

Et s'il est performant, c'est aussi parce qu'il a su nouer une relation de confiance avec son coach. "Philippe Clement est clair et honnête. Je sais ce qu'on attend de moi. Je peux être têtu et quand j'étais jeune, je me suis souvent fait mettre dehors des entraînements, mais je vois aujourd'hui ce qu'il faut pour prester au plus haut niveau", ajoute encore Noa Lang.

Pourtant, le Néerlandais ne sait pas encore s'il sera encore Blauw en Zwart la saison prochaine. "Je ne sais pas de quoi mon avenir sera fait. C'est pour ça que je ne crie pas sur tous les toits que je vais rester. Tout peut arriver. Mais quoi qu'il arrive, ce transfert est un pas en avant qui me permettra d'atteindre un championnat du top à l'avenir."