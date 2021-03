Euro U21: un nouveau but pour Lukas Nmecha

Noa Lang, touché au genou, n'aura pas profité longtemps du choc entre les Néerlandais et les Allemands à l'Euro Espoirs. Le jeune Brugeois a dû quitter la pelouse après 20 minutes de jeu à peine et c'est un autre pensionnaire de Pro League qui a marqué cette rencontre de son empreinte.

Alors que Justin Kluivert avait ouvert le score juste après la pause, c'est Lukas Nmecha qui a égalisé à cinq minutes du terme (1-1). Dans l'autre choc de la soirée, l'Espagne et l'Italie ont également partagé l'enjeu (0-0).

Nmecha, atacante do Anderlecht, garante o empate da Alemanha nos minutos finais. É o segundo gol do jogador de 22 anos no torneio. pic.twitter.com/RtZgcgBwWL