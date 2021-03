Mitrovic et la Serbie refroidissent le Portugal

C'était le choc de la soirée, il n'a pas déçu: le Portugal et la Serbie se sont neutralisés au terme d'un match indécis.

La Serbie et le Porutgal se croisaient après avoir gagné leur match d'ouverture, le duel aura été intense et indécis jusqu'au bout. Emmené par Diogo Jota, le Portugal pensait avoir fait le plus dur grâce au doublé du joueur de Liverpool en première période.

Mais les Serbes ont réagi en seconde période et c'est Aleksandar Mitrovic qui a mené la fronde. L'ancien Mauve a réduit le score et c'est Filip Kostic qui a égalisé à l'heure de jeu. La Serbie a terminé à dix après l'exclusion de Milenkovic dans les arrêts de jeu, Cristiano Ronaldo a quitté le terrain, fâché par un but annulé et les deux équipes partagent l'enjeu (2-2).