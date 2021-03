La défense centrale de l'OM détient un bien triste record

Catastrophique en Ligue des Champions, dans le trou en championnat, l'Olympique de Marseille voit maintenant sa défense détenir un record dont tout le monde se serait bien passé à l'OM.

La charnière centrale la plus sanctionnée d'Europe se trouve à l'Olympique de Marseille ! Selon le média espagnol BeSoccer Pro, la paire composée d'Alvaro Gonzalez (31 ans) et de Duje Caleta-Car (24 ans) est la plus cartonnée du Vieux-Continent. Le défenseur central espagnol a récolté la bagatelle de 10 cartons jaunes, tandis que l'axial croate a été averti à 8 reprises.

Les deux Olympiens partagent cette "première place" avec un autre duo, qui officie sous les couleurs de l'Atlético Madrid. En effet, les Colchoneros Felipe et Stefan Savić ont également cumulé 18 cartons jaunes à deux, 5 pour le premier nommé et 13 pour le second.