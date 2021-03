🎥 Le premier but de Manuel Locatelli avec la Squadra

Il a délivré l'Italie en fin de rencontre dimanche et en profite pour déflorer son compteur personnel.

Comme la plupart des autres grandes nations du foot européen, l'Italie a souffert en ce début de campagne éliminatoire pour le Mondial 2022. La Squadra s'était imposée 2-0 contre l'Irlande, elle a dû attendre la 82e minute pour se rassurer en Bulgarie dimanche soir.

Et c'est Manuel Locatelli qui a assuré la victoire italienne en fin de rencontre. Une grande première pour le milieu de terrain de Sassuolo, monté à 20 minutes du terme (sa huitième cap), et qui n'avait pas encore marqué le moindre but pour son équipe nationale.