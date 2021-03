🎥 Le sélectionneur suédois "impressionné" par le retour gagnant de Zlatan Ibrahimovic

Deux matchs, trois assists: cinq ans après, Zlatan Ibrahimovic régale à nouveau la Suède.

Le retour de Zlatan Ibrahimovic, qui n'avait plus joué avec sa sélection depuis la défaite contre les Diables Rouges à l'Euro 2016, est déjà l'un des faits marquants de la trêve internationale. Le buteur de l'AC Milan avait déjà distillé un assist jeudi dernier, il en a ajouté deux autres, dimanche soir, à l'occasion de la probante victoire suédoise au Kosovo (0-3).

Et son sélectionneur est épaté par la rapidité avec laquelle Zlatan Ibrahimovic s'est adapté. "Sa capacité à maîtriser notre façon de jouer, à adopter nos tactiques et à connaître les autres joueurs… C'est impressionnant", estime Janne Andersson. Un atout non-négligeable en plus dans la manche des Suédois qui affronteront l'Espagne, la Slovaquie et la Pologne en phase de poules du prochain Euro.