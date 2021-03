Officiel: nouveau contrat pour Mathieu Valbuena en Grèce

Mathieu Valbuena fait durer le plaisir. À 36 ans et alors que son contrat arrivait à expiration à l'issue de la saison, l'ancien Bleu a apposé sa signature en bas d'un nouveau contrat d'un an: il est donc lié à l'Olympiakos jusqu'au 30 juin 2022.

Également passé par l'Olympique de Marseille, le Dynamo Moscou, l'Olympique Lyonnais et Fenerbahce, Mathieu Valbuena était arrivée à Athènes en juillet 2019. En un peu moins de deux saisons, il a disputé 70 rencontres, inscrit 11 buts et donné 31 assists pour l'Olympiakos, des statistiques qu'il aura l'occasion d'enjoliver au cours d'une troisième saison.

Για άλλον έναν χρόνο θα φοράει τα ερυθρόλευκα ο Ματιέ Βαλμπουενά! / @MathieuVal8 in the red and white of Olympiacos for another year! 🔴⚪️#Olympiacos #MathieuValbuena #France #Football #Renew #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/BVaXNzPb2B