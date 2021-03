Stéphanie Frappart continue d'écrire l'histoire de l'arbitrage féminin

La Française dirigeait les débats entre les Pays-Bas et l'Estonie ce samedi soir.

L'Arena Johan-Cruyff d'Amsterdam était le théâtre de deux événements ce samedi soir. Outre la présence de 5.000 supporters dans les tribunes comme test, c'est aussi la prestation de Stéphanie Frappart qui a marqué l'histoire.

En arbitrant la rencontre entre les Pays-Bas et l'Estonie, la Française est devenue la première femme à arbitrer un match de qualifications pour un Mondial masculin. Un pas de plus après avoir sifflé la rencontre de Ligue des champions entre la Juventus et le Dynamo Kiev.

"Stéphanie Frappart un peu plus dans l’histoire ! Félicitations pour être devenue la première femme à arbitrer un match de qualification messieurs à une Coupe du monde", a écrit la Fifa dans un tweet.