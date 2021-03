Frank De Boer prévient Gibraltar : il veut une démonstration néerlandaise

Les Pays-Bas ont commencé de manière mitigée leur campagne qualificative et Frank De Boer veut faire oublier ça ce mardi en explosant Gibraltar.

Arrogance néerlandaise ou conscience de l'écart de niveau sur papier entre les Oranje et Gibraltar ? Frank De Boer a déjà annoncé la couleur pour le match de ce soir en déplacement à Gibraltar. "Il ne faut pas laisser l'adversaire respirer. Nous devons marquer au moins cinq buts et plus si possible", affirme le sélectionneur des Pays-Bas en conférence de presse d'avant match. Il peut compter pour cela sur l'expérience d'un certain Ruud Van Nistelrooy, qui a rejoint son staff.

"Il a beaucoup d'expérience et parle beaucoup aux attaquants pour qu'ils fassent encore mieux dans certaines situations, il leur donne des conseils. Ruud est une vraie valeur ajoutée pour nous", se réjouit De Boer. Les Pays-Bas ont entamé leur campagne de qualification par une défaite (4-2) en Turquie, avant de battre (2-0) la Lettonie.