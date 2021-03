Guardiola rend hommage à Agüero: "Il est irremplaçable! "

L'Argentin va quitter Manchester City et quel plus bel hommage que celui de Pep Guardiola pour se rendre compte de l'impact du joueur chez les Citizens.

En fin de contrat en juin prochain, Sergio Agüero ne prolongera pas le plaisir avec Manchester City. Le club mancunien a confirmé le départ en fin de saison de l’attaquant argentin.

L’entraîneur des Citizens, Josep Guardiola, a réagi à cette annonce. Dans un entretien donné à la chaîne Sky Sports, le technicien argentin a salué la carrière du footballeur de 32 ans.

"Sergio est irremplaçable. Je pourrais dire qu’en terme de chiffres, il pourrait être remplaçable, mais ce n’est pas facile. Lorsque vous voyez qu’il a disputé environ 360 matches, marqué plus de 250 buts, le nombre de titres… C’est une légende, le meilleur attaquant que je n’ai jamais eu dans ce club… mais il est irremplaçable dans l’esprit de nos fans et des joueurs qui ont joué à ses côtés ou du manager qui a travaillé avec lui. C’est une personne fantastique et un être humain. Je suis à peu près sûr que si son esprit est toujours aussi agressif que lui, il peut prolonger sa carrière plus longtemps, peut-être deux, trois, quatre ou cinq ans. Il peut marquer des buts importants pour nous cette saison. Nous avons eu beaucoup de succès, mais il nous a manqué à certains moments."

Toutes compétitions confondues, l’ancien joueur de l’Atletico Madrid n’a marqué que 3 buts en 14 matches depuis le début de l’exercice 2020-2021, pour une seule réalisation en huit rencontres de Premier League.