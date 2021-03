Le coach biélorusse blasé : "Dès le plus jeune âge, les Belges sont au-dessus du lot"

Que dire après avoir subi la pire défaite de l'histoire de son pays ? Mikhail Markhel arborait un air sombre en conférence de presse après Belgique-Belarus.

Le sélectionneur de la Biélorussie n'a pu que louer les qualités de la Belgique après la démonstration subie à Den Dreef. "Il n'y a pas de comparaison possible entre les joueurs belges et les nôtres. La Belgique a disputé un superbe match", reconnaît-il. "Leurs qualités techniques, tactiques, tout était au-dessus". Mikhail Markhel a même évoqué une supériorité "dès le plus jeune âge" dans le chef des joueurs belges.

"On le voit quand leurs équipes de jeunes affrontent les nôtres en compétitions d'équipes d'âges. Dès le plus jeune âge, les Belges sont au-dessus du lot", déclare Markhel. "On sent leur supériorité et qu'ils sont disposés à devenir des stars".