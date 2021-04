Walter Baseggio a un message pour les jeunes footballeurs : "J'espère qu'ils géreront ça mieux que moi"

Walter Baseggio suit toujours de près son Sporting d'Anderlecht et le football en général.

Échevin des sports et de la jeunesse de la ville de Tubize depuis 2018, Walter Baseggio (42 ans) a suffisamment d'expérience pour donner un conseil aux jeunes footballeurs. "Qu’ils veillent à bien s’entourer. Quand je vois que Sambi Lokonga gagne déjà trois fois plus aujourd’hui que lors de ma meilleure période à Anderlecht, j’espère que tous ces jeunes géreront ça mieux que moi", a expliqué l'ancien joueur âgé de 42 ans auprès de Sudpresse.

"L’assurance pension, imposée par la Pro League et que l’on perçoit à 35 ans m’a heureusement remis sur les rails. J’ai été trop gentil et trop je-m’en-foutiste. Trop souvent, j’étais content de mon match avec un but ou une belle passe. J’aurais sans doute pu faire une plus belle carrière mais je ne nourris ni rancœur, ni jalousie, ni remords. Je sais que c’est aussi ce caractère "jouette" qui m’a permis de traverser toutes les épreuves en tant que footballeur et en tant qu’homme. Cette mentalité positive m’a sauvé. Moi, le grand timide, je n’étais pas fait pour être célèbre. Je ne me considère ni comme une ancienne star, ni comme une icône. Les vraies icônes, ce sont les Van Himst, Rensenbrink et Coeck. Je ne voudrais changer pour rien au monde", a conclu Bassegio.