Michel Preud'homme en passe de reprendre du service ? Il serait la priorité d'une sélection nationale !

Le technicien âgé de 62 ans pourrait ainsi devenir sélectionneur pour la première fois.

Michel Preud’homme pourrait devenir le prochain sélectionneur de la République Démocratique du Congo, comme le soulignent nos confrères de Het Nieuwsblad. Les Léopards ne sont pas parvenus à se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et font donc partie des grands absents. Une première depuis dix ans qui devrait être fatale à Christian N’Sengi et à son staff.

Ainsi, le président de la fédération congolaise, Constant Omari souhaiterait attirer MPH et des contacts auraient déjà été établis entre les deux parties. L'ancien coach des Rouches connait beaucoup de joueurs de la sélection qu'il a eu sous ses ordres au matricule 16 comme Mbokani, Luyindama, Bokadi et Mpoku. Il a aussi pu en voir d'autres à l'oeuvre en Jupiler Pro League, à savoir Mbemba, N’Sakala, Kayembe et Muleka.

Si Preud’homme venait venait à accepter le poste de sélectionneur de la République Démocratique du Congo, il quitterait ainsi le Standard de Liège.