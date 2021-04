Neymar a changé ses habitudes alimentaires, mais pas que

La star brésilienne semble avoir pris conscience de son mode de vie pas en adéquation avec la vie d'un joueur de football professionnel.

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain en 2017, Neymar (29 ans, 19 matchs et 13 buts toutes compétitions cette saison) a été freiné par de nombreuses blessures qui ne lui ont pas permis de s'exprimer à son plein potentiel durant une saison entière. La dernière en date, une blessure à l'adducteur contractée contre Caen (1-0) le 10 février, a fait ressurgir les critiques sur l'hygiène de vie de l'attaquant brésilien. Depuis, l'Auriverde semble avoir pris conscience des efforts à fournir au quotidien s'il souhaite éviter de nouveaux pépins physiques.

Ainsi, la star du PSG a suivi un régime vegan au début de sa convalescence, selon la journaliste brésilienne Isabela Pagliari, toujours très bien informée sur Neymar. L'ancien Barcelonais apparaît d'ailleurs aminci depuis son retour à l'entraînement, lui qui a banni les produits à base de lactose et consomme beaucoup de fruits pour leur apport en vitamines, indique L'Equipe. En plus de ce rééquilibrage alimentaire, "Ney" a effectué un lourd travail de remise en forme et utilise un caisson hyperbare pour sa récupération.

Ajoutez à cela que le Parisien est plus discret sur les réseaux sociaux, où les supporters du PSG s'agaçaient de le voir actif en plein milieu de la nuit, et on peut parler d’une prise de conscience de la part de Neymar. En tout cas, ça y ressemble. Reste à voir si les efforts de la star parisienne, dont le retour à la compétition est attendu ce samedi face à Lille (17h), seront payants.