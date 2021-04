Maxime Lestienne évoque sa saison et son avenir : "Tout peut arriver cet été"

L'ailier âgé de 28 ans est l'auteur d'un exercice 2020-2021 mitigé à l'image du Standard de Liège.

Maxime Lestienne a disputé 33 rencontres toutes compétitions confondues (6 buts et 5 assists) avec le Standard de Liège. Auteur d'un très bon début d'année 2021 avec un goal et deux passes décisives au mois de janvier, l'attaquant âgé de 28 ans est moins efficace ces dernières semaines. "Je ne suis pas assez régulier. Je peux faire un bon match puis la semaine d'après, ça peut être catastrophique. Mais dès que je suis sur le terrain, j'essaie d'être à 100%. Mais, c'est à l'image du Standard cette saison, un manque d'efficacité et régularité. Un exercice fait de hauts et de bas", confie l'ailier du matricule 16.

"J'ai la chance de me procurer beaucoup d'occasions, mais malheureusement cela ne se concrétise pas assez souvent. Je suis un joueur d'instinct qui dépense beaucoup d'énergie au cours d'une rencontre donc je manque peut-être un peu de concentration et de lucidité dans les seize derniers mètres. Mais je ne parviens pas à être moins généreux dans mes efforts. J'ai besoin de faire ces appels et d'effectuer ces courses qui permettent également de libérer des espaces pour les autres joueurs. Je suis un joueur d'équipe, je ne pense pas à moi-même. Je continue de tout donner et de faire le maximum pour aider l'équipe", précise l'ancien joueur du Club de Bruges qui était sur le banc lors des dernières joutes liégeoises.

"Je méritais d'être sur le banc lors des derniers matchs, d'autres joueurs méritaient leur titularisation. Beaucoup de joueurs peuvent prétendre à une place de titulaire au sein de notre groupe. Le coach fait les choix et je les respecte. Je dois juste montrer au coach que je suis là et que je peux faire mon retour dans le onze en redevenant décisif", a ajouté le Rouche.

"Nous devons gagner contre La Gantoise si nous voulons être en Playoffs 2"

Ce dimanche en début de soirée (18H15), le Standard recevra La Gantoise. "Après le bon match à Genk, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Notre prochain adversaire vit une saison similaire à la nôtre. Ils n'ont rien à faire cette 9ème place. Ils ont beaucoup de qualités aussi comme nous. Ils vont venir à Sclessin pour gagner, cette partie devrait être compliquée. J'espère que ce sera un match ouvert, mais nous devons gagner si nous voulons être en Playoffs 2", a prévenu Lestienne.

"Tout peut arriver cet été, nous verrons ce qui arrive sur la table"

Sous contrat jusqu'en 2022 avec le matricule 16, Lestienne était courtisé par des clubs du Moyen-Orient lors des deux derniers mercatos (Al Ain l'été dernier et Al-Wahda l'hiver dernier) mais le Standard a éconduit les deux clubs des Émirats Arabes Unis. "Je suis bien à Liège même s'il me reste un an de contrat. Une destination exotique ? Pourquoi pas ? Je dois aussi penser à ma famille mais je suis au Standard et l'envie de terminer mon bail ici est présente. Tout peut arriver cet été, nous verrons ce qui arrive sur la table. De mon côté, je préfère me concentrer sur les trois derniers matchs et disputer la finale de la Coupe. Je n'ai jamais rien gagné en Belgique et j'ai à coeur d'aider l'équipe à gagner ce trophée", a conclu Maxime Lestienne.