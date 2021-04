Benat San José évoque le sprint final et son avenir : "Nous pouvons faire encore mieux la saison prochaine"

Ce lundi après-midi, Eupen se déplacera au Stade Arc-en-ciel pour y affronter Zulte Waregem lors de la 31ème journée de Jupiler Pro League.

Après une saison historique avec un record de points battus en D1A et une deuxième demi-finale en Coupe de Belgique, Eupen veut terminer sa saison en beauté. Les Pandas ont profité de la trêve internationale pour se reposer. "Deux semaines tranquilles. Nous sommes passés d'une période rythmée et parfois infernale avec des matchs tous les trois jours à un long moment sans la moindre rencontre. Cela fait du bien et permet de recharger les batteries avant le sprint final", a confié Benat San José en conférence de presse.

Le T1 des Pandas pourra compter sur le retour de l'un de ses joueurs les plus expérimentés. "Benoit Poulain est prêt, il s'est bien entraîné pendant la semaine. Knowledge Musona est revenu un peu blessé du Zimbabwe. Il a des douleurs musculaires, nous verrons s'il est fit pour le match de lundi", a souligné le technicien espagnol.

Ce lundi, Eupen affronte Zulte Waregem. "Il reste trois matchs à jouer et nous voulons faire de notre mieux afin de ne pas avoir le moindre regret. Nous visons tout simplement la victoire. Ça passe d'abord par Zulte, un déplacement compliqué contre une équipe que nous respectons beaucoup. Francky Dury est le coach le plus expérimenté de ce championnat et son équipe sait adopter plusieurs schémas tactiques. Ce sera un match très difficile mais nous avons à coeur d'aller nous imposer là-bas", a précisé le T1 des Pandas.

Le coach âgé de 41 ans arrive en fin de contrat du côté d'Eupen. "Je n'ai pas encore parlé de mon avenir avec les dirigeants. Nous attendons la fin de la saison régulière pour entamer les discussions. De mon côté, j'aimerais bien rester car je me sens bien au sein de ce club et parce que je veux poursuivre notre projet. Nous avons déjà franchi une belle étape cette année mais je sais que nous pouvons faire encore mieux la saison prochaine", a conclu Benat San José.