Genk a-t-il fait le plus dur ? "Non, nous n'y sommes pas encore !"

Trois points qui font du bien : le Racing Genk a été l'emporter à Den Dreef et fait un énorme pas vers le top 4 dans le sprint final.

Le troisième but de Genk soulagera tout le monde côté limbourgeois, tuant les espoirs louvanistes malgré un 2-3 tardif signé Thomas Henry. "En première période, nous avions mis les bases de notre victoire. C'était très bon, en contrôle, il ne manquait que le 0-2", estimait John Van den Brom après la rencontre. "J'ai vraiment bien aimé notre jeu, ça fait plaisir et le résultat a suivi".

Genk s'est ensuite fait peur en seconde période. "Louvain est revenu de manière plus agressive et nous a rendu la vie difficile", reconnaît le coach des visiteurs. "La petite erreur de Maarten les aide, mais heureusement il se rattrape derrière. Je suis ravi de la réaction de mon équipe après le but égalisateur". Mais Van den Brom reste calme : "C'est un grand pas vers les PO1, nous en sommes très proches, mais nous n'y sommes pas encore", prévient-il. "Nous voulons maintenant finir le travail dans le derby (face à STVV, nda)".