Aldo Kalulu a été victime d'un nouvel incident raciste

L'incident raciste a eu lieu ce lundi en Suisse lors du match opposant le FC Bâle à Vaduz lors de la 27e journée de Super League.

Malgré le huis-clos, sur l'une des séquences de la rencontre, on entend clairement une voix dire : "je crois qu'autrefois, Kalulu était un ramasseur de bananes".

Comme il n'y avait pas de public, il devrait être plutôt facile de retrouver l'auteur de cette phrase. Le club suisse a de son côté réagi sur les réseaux sociaux et apporté son soutien à son joueur.

Le FCB prend note des déclarations racistes entendues à la télévision cet après-midi et fera tout son possible pour condamner ces propos.



On est avec toi, @KaluluAldo ! 🔴🔵#FCBasel1893 #NonAuRacisme pic.twitter.com/cZc1UkYDOn