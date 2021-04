Fin de phase classique pour le buteur du KVO?

L'attaquant du KVO pourrait faire une croix sur les deux dernières rencontres de la phase classique.

Le KV Ostende n'a pas seulement laissé filer trois points, à Waasland-Beveren, samedi soir, les Côtiers ont aussi perdu Frederik Jukel et Makhtar Gueye, tous les deux exclus en fin de rencontre. Le premier avait écopé de deux bristols jaunes et sera donc suspendu le week-end prochain, la sanction pourrait être plus lourde pour Makhtar Gueye.

L'attaquant sénégalais, auteur de onze buts depuis le début de saison, avait reçu un carton rouge direct et le Parquet propose une suspension de deux matchs effectifs. Si la sanction est confirmée, Makhtar Gueye manquera le déplacement au Beerschot, dimanche prochain, et la réception du Cercle, le dimanche suivant.