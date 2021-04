Théo Bongonda décisif contre OHL : "C'est ce qu'on attend des attaquants"

Théo Bongonda a été décisif à nouveau avec Genk contre OHL. Il était à la base du 0-1 avec un grand rush et a inscrit le deuxième but limbourgeois.

Ce lundi, Genk a conforté sa place au sein des playoffs 1 en allant s'imposer 2-3 du côté d'OHL. Lors du but d'ouverture, Vlietinck n'a rien vu venir avec Bongonda. L'ailier a été trop rapide et est à la base du but de Thorstvedt. Ce dernier distillera ensuite un assist au N°10 genkois. "Si j'ai été décisif ? Oui, je l'ai été. Mais seule la victoire est importante. Les gens attendent des attaquants qu'ils soient décisifs", a déclaré Bongonda après la rencontre.

"Notre première mi-temps était très bonne, mais je pense que notre réaction après l'égalisation a été la clé ce lundi. Nous avons fait preuve de maturité, car Louvain n'est pas une équipe facile à affronter", a souligné l'ailier.

L'entraîneur John van den Brom a fait l'éloge de son vice-capitaine. "Nous savions que nous aurions beaucoup de situations de un contre un contre OHL. Vous pouvez bien sûr laisser Théo s'en charger. Il a été très important pour nous aujourd'hui."