Un forfait confirmé et une grosse incertitude pour le Bayern

Hansi Flick a confirmé un second forfait, mais conserve un peu d'espoir pour Serge Gnabry.

En plus du forfait de Robert Lewandowski, le Bayern sera privé de Marc Roca, blessé. Mais l'Espagnol n'est pas titulaire indiscutable et c'est surtout le sort de Serge Gnabry qui inquiète le coach bavarois. "Il est malade et sera probablement absent", a confirmé Hansi Flick en conférence de presse.

Un coup dur pour le Bayern, s'il se confirme: auteur de dix buts toutes compétitions confondues, depuis le début de la saison, l'Allemand était le candidat numéro 1 pour remplacer Robert Lewandowski à la pointe de l'attaque bavaroise.