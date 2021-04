Loris Brogno savoure: "Trois bons points contre une bonne équipe"

Les Anversois en sont conscients, la victoire de ce mercredi contre Charleroi vaut son pesant d'or.

Le Beerschot aura vécu une rencontre en deux temps, mercredi soir, contre le Sporting de Charleroi: une première période dominante, une seconde au cours de laquelle les Anversois auront souffert, mais même l'égalisation du Sporting n'a pas suffi à mettre les troupes de Will Still au tapis.

Un penalty arraché dans les dernières secondes a permis au Beerschot de s'offrir une très précieuse victoire. "On s'est donné à fond, on s'est battu les uns pour les autres et on a finalement pris trois points importants, contre une bonne équipe", se réjouit Loris Brogno.

Grâce à cette victoire, les Anversois ne sont plus qu'à une victoire des playoffs 2. Le rendez-vous est pris, dimanche, contre Ostende, pour Loris Brogno et ses partenaires.