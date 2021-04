Zidane ne voit "pas de limites" à ce Real Madrid

Le Real Madrid a frappé un grand coup en dominant Liverpool lors du quart de finale aller de Ligue des Champions. Zinedine Zidane ne manquait pas d'éloges pour son équipe.

Zinedine Zidane et ses troupes ont pris une énorme option sur les demi-finales de Ligue des Champions en l'emportant 3 buts à 1 sur Liverpool, grâce notamment à un doublé de Vinicius Junior : "Il a fait un travail fantastique, je me réjouis pour lui. On sait le joueur que c'est quand il a de l'espace, comme sur son premier but", déclare le Français dans des propos rapportés par L'Equipe.

"Il ne lui manquait qu'un but, donc les deux inscrits aujourd'hui vont lui donner beaucoup de confiance et il le mérite". Le Real Madrid, sans avoir l'air d'y toucher, fait désormais partie des équipes à suivre dans cette Ligue des Champions, alors que les Merengue sont un peu à la peine en championnat (3es à 3 points de la tête). "Nous n'avons encore rien gagné, mais je crois que cette équipe n'a pas de limites. Ce sont des garçons qui ont déjà gagné énormément de trophées mais en veulent toujours plus, ça prouve leur caractère".