🎥 Pro League: le but du mois pour Musa Al-Tamari

Un premier but en Belgique qui n'est pas passé inaperçu.

Arrivé en début de saison à OHL, Musa Al-Tamari aura dû attendre plus de sept mois avant de débloquer son compteur. Mais il l'a fait avec la manière. D'une splendide frappe enroulée, l'ailier de Louvain est devenu le premier Jordanien à inscrire un but en division 1 belge. Une superbe réalisation qui lui vaut aussi la récompense de but du mois.