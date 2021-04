Voici l'équipe type des quarts de finale aller de la Ligue des Champions

La phase aller des quarts de finale de la Ligue des Champions 2020-21 s'est achevée ce mercredi soir.

Au poste de gardien, on retrouve le dernier rempart de Chelsea en la personne d'Edouard Mendy. Devant en défense, deux autres joueurs des Blues avec les présences d'Azpilicueta et de Chilwell. À leurs côtés, le capitaine du PSG, Marquinhos. Au milieu de terrain, deux anglais avec Foden et Mount derrière Kevin De Bruyne auteur de l’ouverture du score et à l’origine du but de la victoire de Manchester City en toute fin de match. Le Diable Rouge a de nouveau été décisif après sa réalisation marquée au tour précédent contre Gladbach.

Sur les ailes figurent deux joueurs du Real Madrid, Marco Asensio et Vinicius Junior. Le Brésilien, capable de déstabiliser les défenses grâce à sa vitesse, a cette fois-ci été clinique. avec un doublé, son premier en Ligue des Champions Il est devenu le deuxième plus jeune joueur de l’histoire de la compétition à accomplir un tel exploit à 20 ans et 268 jours.

En pointe, Neymar et Kylian Mbappé. Lassé par les critiques reçues en France, le champion du monde 2018 a su répondre de la meilleure des manières en s’offrant un beau doublé. Deux buts qui pèsent lourd après son coup d’éclat sur la pelouse du FC Barcelone.